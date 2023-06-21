Карл III и Камилла не смогли скрыть раздражения, проиграв на королевских скачках

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Члены королевской семьи всем видом показали — они проигрывать не привыкли. Будет ли у них шанс взять реванш?

Карл III и Камилла не смогли скрыть раздражения, проиграв на королевских скачках

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой отправились в городок Аскот, где стартовали королевские скачки. Соревнования заставили королеву погрызть ногти, да и сам король не смог скрыть возмущения.

Королевские скачки — традиционная английская забава и одно из главных событий лета. Покойная Елизавета II считала непозволительной роскошью пропускать их и посещала из года в год.

Вот и Чарльз с женой решили поддержать традицию и украсили своим присутствием первый день соревнований. Королевская пара приковала внимание также и своим поведением. По словам обозревателя издания Bild Эйлин Крамер, члены королевской семьи даже не пылись скрыть раздражение, когда их лошадь пришла пятой к финишу.

«Это вызвало раздражение Камиллы и Карла <…> Камилла казалась напряженной и время от времени покусывала свои идеально ухоженные ногти», — пишет журналист.

Оказывается, дело в том, что выиграл в скачках главный соперник лошади Саги, на которую поставил Карл, — скакун Королевский чемпион. Однако Крамер призвала короля и королеву сильно не расстраиваться, ведь скачки продляться до 24 июня а у монархов есть целых девять лошадей, способных принести победу.

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