Смертельное ДТП в Дагестане: что известно к этому часу

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Восемь человек, включая детей, погибли, еще порядка 16 получили травмы и ранения различной степени тяжести.

Фото, видео: Прокуратура Дагестана / ТАСС; 5-tv.ru

Движение на автотрассе Кавказ восстановили после страшной аварии, которая унесла жизни восьмерых человек. В районе Дагестанского Хасавюрта стокнулись легковушка, грузовик и рейсовый автобус. В салоне находились 25 пассажиров, в том числе дети. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. С места трагедии — Мурад Магомедов.

Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане попросил прощения у семей погибших

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