Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане попросил прощения у семей погибших

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 270 0

Мужчина признал, что ехал на высокой скорости и поэтому не справился с управлением.

Фото, видео: @official_atypical / ТАСС; 5-tv.ru

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Пожар в Дагестане

Предполагаемый виновник трагедии на трассе «Кавказ» в Дагестане Шамиль Магомедов рассказал, что ехал на скорости до 130 километров в час в момент аварии, в которой погибли восемь человек, в том числе двое братьев-подростков, и пострадали пятеро (среди них четырехлетний мальчик). Водитель заявил в интервью журналистам «Известий» — он за рулем только год, машину Toyota Camry купил в феврале. Признался, что после случившегося, скорее всего, не сможет больше водить, вина не позволит.

На трассе Р-217 «Кавказ», это Кизлярский район, Магомедов при попытке обгона не успел завершить маневр и врезался в КАМАЗ. Говорит, что двойной сплошной на том участке дороги не было, на встречную полосу не выезжал, но из-за высокой скорости он просто не успел вернуться в свой ряд и ударил грузовик. Второй водитель после удара потерял управление и влетел в пассажирский автобус, выполнявший рейс Москва — Хасавюрт.

Магомедов утверждает, но не является злостным нарушителем, разве что в Москве когда-то мог припарковаться в неположенном месте, за что получал штраф. Но, по данным «Известий», у него 29 неоплаченных штрафов за четыре месяца — превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд по выделенным полосам для общественного транспорта. Водитель объясняется скомканно, вспоминает, пускал за руль друзей, обо всех нарушениях не знал. Однако вины за ДТП с себя не снимает и сожалеет.

«У (семей) погибших я хочу искренне прощения попросить, я их еще, наверно, увижу. Ради Аллаха, извините. Это неумышленно, я не хотел. Обратно это время если была бы возможность, я на все готов был бы. Ради Аллаха извините, пожалуйста, это случайно получилось», — сказал Магомедов.

Мужчина, находившийся за рулем КАМАЗа погиб в загоревшейся кабине после столкновения, шофер автобуса получил легкие травмы. Пассажир Toyota Camry, односельчанин водителя, не смог пообщаться с журналистами, так как пока не в состоянии даже вспомнить, с кем, куда и зачем ехал. На его голове — окровавленные бинты, лицо тоже в крови, мужчина не вполне понимает, что с ним происходит, находится под наблюдением медиков. Молодая женщина из числа пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие в ДТП направлены в Кизлярскую городскую больницу. Ситуацию контролирует министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. С ней к месту аварии прибыли специалисты Центра медицины катастроф во главе с главврачом — нейрохирург, хирург, травматолог и реаниматолог. Представители ведомства пообещали, что на лечение раненых будут брошены лучшие силы.

Ранее 5-tv.ru писал о крупной аварии с пассажирским автобусом, произошедшей в Новой Москве.

Тема:
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