Экс-жениха Волочковой обвинили в обмане десятков кредиторов: «Финансовая пирамида»

Пострадавший от действий Дмитрия Дюрана бизнесмен обратился в правоохранительные органы с требованием найти известного кондитера. Возлюбленный эпатажной балерины задолжал ему полмиллиона рублей.

Бывший жених балерины Анастасии Волочковой пытался построить финансовую пирамиду и обманул десятки кредиторов на десятки миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил один из пострадавших от действий кондитера Дмитрия Дюрана — бизнесмен по имени Александр.

«Дал я, как и многие другие кредиторы Дюрана, ему средства на развитие бизнеса. Во всяком случае, такая цель декларировалась им в тот момент, когда он проводил активную рекламную кампанию по развитию своего бизнес-проекта. Собственно, эту рекламную кампанию я и увидел в интернете. Плюс мне порекомендовали инвестировать в него мои знакомые, которые так же на тот момент были кредиторами Дюрана», — начал свою историю Александр.

По словам бизнесмена, он дважды одалживал экс-жениху Волочковой. В первый раз — в сентябре 2022-го. Этот долг Дмитрий выплатил в срок со всеми процентами. В конце прошлого года предприниматель решил инвестировать еще раз — дал полмиллиона рублей.

«Надо отдать должное, что сначала проект выглядел и начинался как нормальный, обычный бизнес-проект, на который просто нужно привлечь средства для его масштабирования. <…> Этот бизнес позиционировался как онлайн-кондитерская, в которой можно в интернете заказать определенные изделия с быстрой доставкой на дом. Причем это был масштабный проект, учитывающий развитие в десятках городов нашей страны и даже за рубежом», — сообщил предприниматель.

Дмитрия Дюрана обвинили в попытке построить финансовую пирамиду. Instagram* / diuran.center

В общей сложности в проект Дмитрия поверили и инвестировали от 50 до 70 человек, уточнил Александр. Его заем на фоне выделенных другими сумм выглядит небольшим. Некоторые на масштабирование онлайн-кондитерской Family Dessert давали от десяти миллионов рублей и даже больше.

«В какой момент произошел надлом, или он изначально был задуман — мне не понятно. Наверное, это случилось где-то на границе 2022 и 2023 годов. Надлом заключался в том, что Дмитрий откровенно перешел от схемы развития своего бизнеса к схеме выстраивания финансовой пирамиды», — отметил собеседник 5-tv.ru.

Он пояснил, что Дмитрий начал привлекать новые займы, соглашаясь на более жесткие условия возврата, чем ранее. Часть из этих денег использовалась для погашения старых кредитов.

«Таким образом, насколько мне известно, были привлечены десятки миллионов рублей у нескольких десятков человек практически со всей нашей необъятной родины <…> Сваливание в дефолт, будем называть это так, у него началось где-то весной. Примерно в марте–апреле прикатились платежи, которые до этого шли стандартно у многих кредиторов», — подытожил Александр.

Бизнесмен написал заявление в правоохранительные органы. Так же поступили некоторые его коллеги. По информации 5-tv.ru, все они заявили, что Дмитрий Дюран перестал выходить на связь и платить по счетам.

При чем здесь Волочкова?

О романе эпатажной балерины с кондитером стало известно в конце 2022 года. Анастасия сама объявила об этом в соцсетях — сначала заявила, что теперь строит любовь с Дедом Морозом, а позже призналась, что это кондитер.

Влюбленные утверждали, что сыграют свадьбу в конце января в Лапландии или Великом Устюге — резиденциях Санта-Клауса и Деда Мороза. Однако в январе Волочкова назвала свадьбу с Дюраном выдумкой для СМИ, которой хотела всех «порадовать».

«Ну как перед Новым годом было вас не порадовать? Послушайте, Дед Мороз — реально очень хороший человек. Димой его зовут, вы его сегодня увидите. Но знаете, просто не захотелось с ним. Его пирог не то, что не зашел. Просто как-то так получилось», — объясняла знаменитость.

Как сообщал 5-tv.ru, после «сорвавшейся» свадьбы с кондитером Анастасия Волочкова намекнула на роман с бывшим. Не исключено, что это был Сергей Кузнецов, который недавно избил жену до состояния комы. Балерина на этом фоне напомнила, что «от нее не уходят».

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