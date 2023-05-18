Бывшего любовника Волочковой отправили под арест за избиение жены

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 212

Экс-любовнику Волочковой назначили меру пресечения за нападение на жену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Обвиняемый и до инцидента отличался вспыльчивым характером.

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой арестован на 2 месяца по делу об избиении его новой супруги.

Сам мужчина всячески свою вину отрицает. По словам Сергея Кузнецова, он не скрывался с места происшествия, а наоборот, сам отвез жену в больницу.

«Мы пришли в травмпункт вместе, она не хотела ехать, но я вызвал скорую, и мы поехали вместе. Я двое суток провел с ней. Через 2 суток я выпил успокоительное. Меня вырубило, а когда вышел на улицу, меня задержали», — сказал он.

По версии следствия, 12 мая 2023 года мужчина, находясь в квартире, подверг избиению свою 28-летнюю супругу, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Пострадавшая отмечала, что конфликты у них с мужем случались и раньше, но не доходили до рукоприкладства. Анастасия Кондрачук рассказала, что конфликт с супругом начался из-за того, что она принесла домой бутылку алкоголя. Видимо, это не понравилось Кузнецову, он высказал свое недовольство. Далее между ними произошла стычка, начались взаимные претензии, кому что не нравится. Также Сергей заявил о ревности супруги к ее знакомым, а после начал избивать свою жену.

Ранее сама балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с 5-tv.ru, каким был Сергей Кузнецов в отношениях.

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