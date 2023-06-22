Масштабная историческая реконструкция проходит в Брестской крепости

Памятные мероприятия проходят и в Белоруссии. На территории Брестской крепости, которая приняла на себя первые удары фашистов, вспоминают начало войны.

В стенах мемориала проходит масштабная историческая реконструкция. Увидеть ее пришли сотни туристов и местных жителей. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев передает из Бреста.