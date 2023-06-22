Следователи изъяли элементы ударившей по Чонгарскому мосту ракеты

Сотрудники Следственного комитета РФ работают на Чонгарском мосту, который был обстрелян боевиками ВСУ ранним утром 22 июня. Оттуда изъяли элементы упавшей ракеты, рассказали в СК РФ.

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции», — сообщил сотрудник ведомства.

По его словам, одна ракета попала в дорожное полотно на автомобильном мосту, вторая — упала поблизости. Третий снаряд ударил в дублирующий мост, а четвертый — предварительно, упал в воду.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область и Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее говорил, что ВСУ ударили по мосту дальнобойными ракетами Storm Shadow. Сейчас переправа закрыта для движения автомобилей.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Владимира Сальдо о том, когда будет восстановлен Чонгарский мост и как удары по нему скажутся на жителях Херсонской области и ценах в магазинах.