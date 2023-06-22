Следователи изъяли элементы ударившей по Чонгарскому мосту ракеты

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 54 0

Украинские боевики обстреляли переправу между Херсонской областью и Крыму ранним утром 22 июня.

Следователи изъяли элементы ударившей по Чонгарскому мосту ракеты

Фото: Telegram / Владимир Сальдо

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Сотрудники Следственного комитета РФ работают на Чонгарском мосту, который был обстрелян боевиками ВСУ ранним утром 22 июня. Оттуда изъяли элементы упавшей ракеты, рассказали в СК РФ.

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции», — сообщил сотрудник ведомства.

По его словам, одна ракета попала в дорожное полотно на автомобильном мосту, вторая — упала поблизости. Третий снаряд ударил в дублирующий мост, а четвертый — предварительно, упал в воду.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область и Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее говорил, что ВСУ ударили по мосту дальнобойными ракетами Storm Shadow. Сейчас переправа закрыта для движения автомобилей.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Владимира Сальдо о том, когда будет восстановлен Чонгарский мост и как удары по нему скажутся на жителях Херсонской области и ценах в магазинах.

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