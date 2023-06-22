Евросоюз перевел Украине очередной транш в 1,5 миллиарда евро

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

ЕС перевел Украине очередной транш в 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Евросоюз перевел Украине очередной транш в 1,5 миллиарда евро

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Это произошло в рамках программы на 18 миллиардов евро.

Евросоюз перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи. Об этом сообщает Еврокомиссия.

«ЕС перевел Украине очередной транс в 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи», — говорится в сообщении.

Также известно, что это произошло в рамках программы на 18 миллиардов евро в 2023 году.

До этого стало известно о том, как в ЕС представили новую стратегию экономической безопасности, которая будет направлена в первую очередь против Китая. Более того, Еврокомиссия собирается строже контролировать иностранные инвестиции из Поднебесной. Там боятся попасть в сильную зависимость от внешних ресурсов, как это было с российским газом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ЕС заявили о продолжении экономического давления на Россию.

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