Пережила сына и мужа и плакала: какой была женская доля Шуры из «Служебного романа»

Сегодня, 22 июня, народная артистка РСФСР Людмила Иванова могла бы отметить 90-летие. В честь этого aif.ru вспомнил о женской доли советской и российской актрисы, запомнившейся зрителям по роли Шурочки из фильма «Служебный роман».

В одну из зим Людмилу Иванову попросили помочь физикам поставить спектакль. Она приехала на Ленинский проспект, пошла в потемках к нужному зданию и вдруг наткнулась на пустырь. Артистка уже успела испугаться, что такими темпами ее заметет, как появился спаситель

«Я так и думал, что вы заблудитесь…» — сказал молодой человек.

Им оказался физик Валерий Миляев — очень рациональный и всегда спокойный. Людмила Иванова же, напротив, была эмоциональной и романтичной. Несмотря на разные характеры, а может и благодаря этому, вскоре между ними вспыхнули чувства. И с тех пор не остывали.

«Милая, любимая моя, ромашка моя, колокольчик мой, лютик, мое любимое сено, мое любимое небо, мое восходящее солнце…» — написал однажды Валерией в письме Людмиле, которое она сохранила до конца своих дней.

А еще актриса всю жизнь хранила подарок возлюбленного на 8 Марта — Миляев перебрал механизм в музыкальной шкатулке так, чтобы та играла мелодию сочиненной Ивановой песни «Улица Горького». К слову, как и жена, он тоже писал песни. И тоже о любви.

«Это ведь чудо, что при таком образе жизни и фанатичной преданности работе я нашла своего мужчину. Заслуги моей в этом нет. Нам просто повезло», — признавалась спустя годы исполнительница роли Шурочки в «Служебном романе».

Людмила Иванова прожила с Валерием Миляевым около 50 лет. www.globallookpress.com / Yulia Kapishnikova

В браке писавших песни актрисы и физика родились два мальчика — с разницей в семь лет. Любопытно, что Людмила вышла на работу всего через десять дней после рождения первого сына — боялась, что ее забудут. Валерий в это время писал диссертацию и ходил с коляской к «Современнику», чтобы жена могла покормить малыша.

Они жили душа в душу полвека. Когда Иванова заболела и не могла ходить, супруги купили домик в Крыму. Миляев каждый день на руках заносил жену в море, чтобы она могла плавать — такой была рекомендация врачей.

Увы, свои дни актриса доживала без мужа и одного из двух детей. Ее младший сын умер в 2010-м, а через полтора года не стало Валерия. Причина обеих смертей — сердечный приступ после перенесенного гриппа. Следующие пять лет актриса каждый день вспоминала любимых мужчин и плакала.

«Меня поймут такие женщины, как Ирина Муравьева, Светлана Немоляева. Кто прожил с мужем по 40, по 50 лет… Их нет, а мы остались. Это так страшно…» — признавалась Людмила Иванова.

А еще актриса любила говорить, что муж никогда не завидовал ее славе и заработкам — наоборот, гордился ею. Скандалов на почве ревности Валерий тоже никогда не устраивал, называя это «уделом глупых». Людмила достойно отвечала на доверие — у нее никогда не было романов ни с кем из артистов.

Скончалась Людмила Иванова 7 октября 2016 года — ей было 83 года. Смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Церемония прощания с ней прошла в «Современнике», а похоронили актрису в семейной могиле на Пятницком кладбище Москвы.

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