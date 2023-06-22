Память погибших в годы ВОВ почтили в Петербурге и Воронеже

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Пискаревское кладбище — самое массовое в мире захоронение жертв войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге память погибших почтили на Пискаревском кладбище — это самое массовое в мире захоронение жертв войны. В братских могилах лежит около полумиллиона человек — мирных жителей и солдат, защищавших город на Неве.

К монументу «Мать-Родина» возложили венки и цветы, в церемонии участвовали ветераны, а также жители блокадного Ленинграда.

При этом в Воронеже сегодня открыли новый мемориал в честь защитников Отечества, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник в парке «Патриот» создан в виде часовни — по проекту «Молчаливое эхо войны».

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