Больше подвержены женщины: почему возникает тазовая боль и как с этим бороться

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Аделина Ким
Аделина Ким 29 0

Невролог Кузнецова: синдрому хронической тазовой боли больше подвержены женщины

Больше подвержены женщины: почему возникает тазовая боль и как с этим бороться

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Существует несколько способов лечения этого недуга.

Синдром хронической тазовой боли характерен как для мужчин, так и для женщин. Однако, по статистике, этому заболеванию больше подвержены дамы: 15% из них не могут работать из-за этого, а 45% теряют продуктивность. Врач-невролог Светлана Кузнецова рассказала изданию aif.ru, как с этим бороться.

Почему появляется проблема?

Причины могут быть абсолютно разными, начиная от раздражения тазовых нервов и заканчивая более серьезными недугами — например, фибромиалогией. Развитию синдрома также способствуют запор, увеличенная селезенка, воспаление кишечника, камни в почках и синдром болезненного мочевого пузыря.

Как болезнь дает о себе знать?

Синдром хронической тазовой боли можно определить достаточно просто. Характерные черты — частое мочеиспускание, а также боль в пояснице, животе или половых органах.

В группе риска также находятся женщины, которые перенесли инфекции мочеполовой системы и те, кто уже рожал. Недугом часто страдают больные эндометриозом, хроническими воспалительными заболеваниями таза и расстройствами психики.

Как помочь себе?

Закрывать глаза на лечение не стоит. Есть множество способов, которые позволяют избавиться от болевых ощущений:

  • физическая терапия (состоит из комплекса упражнений, которые позволяют укреплять мышцы таза);
  • медикаментозный путь (заключается в приеме антидепрессантов, анальгетиков и противовоспалительных аппаратов);
  • хирургическое вмешательство (применяется, когда требуется серьезная помощь врачей).

Эксперт также рекомендует вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом и избегать стресса.

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