Больше подвержены женщины: почему возникает тазовая боль и как с этим бороться

Существует несколько способов лечения этого недуга.

Синдром хронической тазовой боли характерен как для мужчин, так и для женщин. Однако, по статистике, этому заболеванию больше подвержены дамы: 15% из них не могут работать из-за этого, а 45% теряют продуктивность. Врач-невролог Светлана Кузнецова рассказала изданию aif.ru, как с этим бороться.

Почему появляется проблема?

Причины могут быть абсолютно разными, начиная от раздражения тазовых нервов и заканчивая более серьезными недугами — например, фибромиалогией. Развитию синдрома также способствуют запор, увеличенная селезенка, воспаление кишечника, камни в почках и синдром болезненного мочевого пузыря.

Как болезнь дает о себе знать?

Синдром хронической тазовой боли можно определить достаточно просто. Характерные черты — частое мочеиспускание, а также боль в пояснице, животе или половых органах.

В группе риска также находятся женщины, которые перенесли инфекции мочеполовой системы и те, кто уже рожал. Недугом часто страдают больные эндометриозом, хроническими воспалительными заболеваниями таза и расстройствами психики.

Как помочь себе?

Закрывать глаза на лечение не стоит. Есть множество способов, которые позволяют избавиться от болевых ощущений:

физическая терапия (состоит из комплекса упражнений, которые позволяют укреплять мышцы таза);

медикаментозный путь (заключается в приеме антидепрессантов, анальгетиков и противовоспалительных аппаратов);

хирургическое вмешательство (применяется, когда требуется серьезная помощь врачей).

Эксперт также рекомендует вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом и избегать стресса.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, как вовремя определить самую частую болезнь глаз.