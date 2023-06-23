Нетаньяху заявил, что поставляемое Украине оружие нашли у границ Израиля

Оружие, которое Запад поставляет Украине, уже заметили у границ Израиля. Об этом в интервью изданию The Jerusalem Post заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, именно поэтому Израиль не участвует в военной помощи Киеву. Есть справедливые опасения, что в итоге оружие попадет в чужие в руки — а именно, окажется у врагов Израиля на Ближнем Востоке.

«Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину. Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе», — заявил израильский премьер.

Нетаньяху уточнил, что у границ Израиля было замечено поставляемые Украине противотанковые комплексы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Израиля опровергли слухи о передаче Киеву танков «Меркава». Перед этим появились сообщения, что еврейское государство хочет отправить до 200 танков на Украину и в Польшу.