Израиль задумался над отправкой до 200 танков на Украину и в Польшу
Речь идет о боевых машинах «Меркава» 1990-х годов, списанных из армии страны.
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; 5-tv.ru
Тель-Авив может отправить Киеву и Варшаве до 200 своих танков. Об этом сообщает израильское издание «Валла».
Согласно материалу, сделка еще находится на стадии переговоров, но уже вызвала шквал критики в самом Израиле. В частности, армейские офицеры недоумевают, почему их правительство рассматривает продажу вооружений в Восточную Европу в ущерб защите собственной безопасности.
Речь идет о боевых машинах «Меркава» 1990-х годов, списанных из армии страны. Эксперты говорят, что, несмотря на уже солидный возраст, эти танки могут быть модифицированы в случае необходимости, а решение об их продаже принимается под жестким давлением из Вашингтона, и, к тому же, подрывает отношения Израиля с Россией.
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