В Минобороны Израиля опровергли слухи о передаче Киеву танков «Меркава»

Израиль опроверг передачу Украине танков «Меркава». Об этом заявили в Министерстве обороны страны в интервью для РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что несколько европейских государств выразили заинтересованность в приобретении танков из резервов ЦАХАЛа. Однако никаких контрактов пока заключено не было.

«Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков „Меркава“ из резервов ЦАХАЛа. Обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран», — говорится в сообщении.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тель-Авив может отправить Киеву и Варшаве до 200 своих списанных танков. Слухи подверглись резкой критики со стороны военных, которые не понимают решения правительства. По их мнению, лидеры страны ставят под угрозу безопасность Израиля под жестким давлением из Вашингтона.