Водитель каршеринга загадочно поступил после ДТП в Санкт-Петербурге
Нетрезвый водитель каршеринга врезался в автомобиль в Санкт-Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
Удар получился такой силы, что у пострадавшей машины полностью смяло заднюю часть кузова.
В Петербурге нетрезвый водитель сел за руль каршеринга и протаранил припаркованную легковушку. Удар получился такой силы, что у пострадавшей машины полностью смяло заднюю часть кузова, а у прокатного авто отлетел передний бампер.
Сам виновник ДТП не пострадал — очевидцы сообщают, что после аварии он тут же кинулся открывать капот. Предположительно, чтобы снять трекер — устройство для отслеживания передвижений машины.
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