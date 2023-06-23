Водитель каршеринга загадочно поступил после ДТП в Санкт-Петербурге

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Нетрезвый водитель каршеринга врезался в автомобиль в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Удар получился такой силы, что у пострадавшей машины полностью смяло заднюю часть кузова.

В Петербурге нетрезвый водитель сел за руль каршеринга и протаранил припаркованную легковушку. Удар получился такой силы, что у пострадавшей машины полностью смяло заднюю часть кузова, а у прокатного авто отлетел передний бампер.

Сам виновник ДТП не пострадал — очевидцы сообщают, что после аварии он тут же кинулся открывать капот. Предположительно, чтобы снять трекер — устройство для отслеживания передвижений машины.

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