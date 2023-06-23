Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Семена из Новосибирска
Маленький мальчик перенес уже несколько операций, но чтобы восстановить здоровье, необходимо продолжать усиленное лечение.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых Дел! Накануне мы рассказали историю трехлетнего Семена из Новосибирска.
Мальчик родился с пороком сердца и перенес уже несколько операций. Это дало надежду на жизнь, но ребенок все еще тяжело дышит и отстает в развитии.
Чтобы устранить патологию полностью, требуется новая дорогостоящая операция. На ее оплату не хватало двух с половиной миллионов рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму. За сутки вы перечислили 3 миллиона 514 тысяч 725 рублей. Большое вам спасибо!
- 22 июн
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Семена
- 16 июн
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Полины из Барнаула
- 15 июн
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Полины Бажановой
- 9 июн
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Дианы
- 8 июн
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы
- 2 июн
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» Екатерины Савиной
- 1 июн
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Екатерины Савиной
- 26 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мирабель Гамбарян
- 25 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мирабель Гамбарян
- 19 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Богдана Галаус
Читайте также
59%
-0.64 91.94
-0.06
Нашли ошибку?