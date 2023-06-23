Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Семена из Новосибирска

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Маленький мальчик перенес уже несколько операций, но чтобы восстановить здоровье, необходимо продолжать усиленное лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых Дел! Накануне мы рассказали историю трехлетнего Семена из Новосибирска.

Мальчик родился с пороком сердца и перенес уже несколько операций. Это дало надежду на жизнь, но ребенок все еще тяжело дышит и отстает в развитии.

Чтобы устранить патологию полностью, требуется новая дорогостоящая операция. На ее оплату не хватало двух с половиной миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму. За сутки вы перечислили 3 миллиона 514 тысяч 725 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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