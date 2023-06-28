Елена Подкаминская: «У меня нет времени дружить»

Когда у актрисы появляется свободное время, она предпочитает отдавать его своим детям.

Звезда сериалов «Кухня» и «Ева, рожай!» Елена Подкаминская назвала себя прагматичным другом. Актриса эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ», умеет ли она дружить.

«Вы знаете, вообще я друг хороший. Но последние несколько лет я странный друг, потому что я у меня нет времени даже дружить», — призналась Подкаминская.

По словам актрисы, она очень любит и ценит своих друзей, с которыми сошлась в разные отрезки жизни, тем не менее, у нее не получается каждому уделить достаточное количество внимания.

«Я стала очень жестко отрезать все, на что у меня просто не хватает энергии. Просто, чтобы выжить», — смеется Подкаминская.

Актриса стала замечать за собой, что со временем стала более прагматичной в вопросе дружбы.

«Я чаще всего дружу с теми людьми, которые прямо рядом, по делу. <…> Недавно я встретилась со своими подружками тоже по делу: одна — дизайнер, другая — ландшафтный дизайнер. И мы встретились на моей даче и так обнялись друг с другом втроем. И потом еще шутили, пили чай и разговаривали: и по делу, и просто. И я подумала, Боже мой, давно забытое ощущение, и как это хорошо, и какое это счастье видеться с друзьями, и шутить, и смеяться», — рассказала Подкаминская.

Тем не менее по словам актрисы, несмотря на то, что ей самой не хватает общения с друзьями, из-за нехватки времени приходится выделять главное. И в приоритете, безусловно, стоят дети.

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