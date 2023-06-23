ФСБ возбудила уголовное дело в связи с заявлениями от имени Пригожина

НАК: в связи с заявлениями от имени Пригожина возбужденно дело по факту призыва к мятежу
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Ситуацию прокомментировали представители Национального антитеррористического комитета.
Заявления, распространяемые якобы от имени главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — пояснили в ведомстве.
Песков сообщил, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
Накануне Министерство обороны РФ заявило, что вся информация об «ударах» по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», распространяемая от имени Евгения Пригожина, не соответствует действительности. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все соответствующие сообщения являются информационной провокацией.
В Минобороны также отметили, что российские военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне спецоперации по защите Донбасса.
Ранее, писал 5-tv.ru, Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после сообщений о ранении.
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