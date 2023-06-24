НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 135 0

В комитете сообщили о появлении призывов к публичной поддержке преступных действий ЧВК «Вагнер».

НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина Режим КТО в Москве и Подмосковье

Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима контртеррористической операции (КТО).

В заявлении комитета говорится о фиксации случаев распространения среди граждан России провокационных сообщений с призывами к участию в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер».

«Оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», — подчеркнули в НАК.

В Москве, Подмосковье и Воронежской области 24 июня ввели режим КТО после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией. Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил сейчас как никогда важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская прокуратура предупредила о недопустимости распространения фейков в связи с введением режима КТО в Москве. Там заявили, что случае выявления подобных действий виновные будут нести предусмотренную законом ответственность, вплоть до уголовной.

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