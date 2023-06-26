Путин: организаторы вооруженного мятежа утратили адекватность
Глава государства обратился к россиянам с обращением, в котором прокомментировал события 24 июня.
Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru
Организаторы вооруженного мятежа пошли на это из-за утраты адекватности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам.
«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами „ни шагу назад“ гибнут наши товарищи», — сказал государства.
Путин добавил, что организаторы мятежа предали не только свою страну и народ, но и своих боевых товарищей. Они толкнули их «на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».
«Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители», — отметил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные 24 июня.
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