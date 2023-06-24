Отели не будут аннулировать брони туристов, которые не успеют вовремя приехать

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 604 0

РСТ: Отели не будут аннулировать брони туристов, которые не успеют приехать в субботу

Отели не будут аннулировать брони туристов, которые не успеют вовремя приехать

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Гостиницы на юге России обещают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Российские отели не будут аннулировать брони тех туристов, которые по понятным причинам не смогут 24 июня приехать на отдых. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Отели относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения», — говорится в Telegram-канале организации.

Более того, подчеркивают в РСТ, отели обещают пересчитать стоимость отдыха и вернуть деньги за неиспользованные дни. Также туристы могут перенести даты поездки, и в таких случаях отели будут принимать гибкие решения. Если же люди предпочтут вовсе отменить отдых, им полностью вернут деньги.

Самим туристам в РСТ рекомендовали учитывать при планировании путешествий то, что на территории Москвы, Подмосковья и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, подразумевающий усиление мер безопасности.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможном перекрытии отдельных дорог в столице.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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