Путин: мужество погибших героев-летчиков уберегло Россию от ужасных последствий

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 167 0

Глава государства поблагодарил всех военных, правоохранителей и сотрудников спецслужб за защиту страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Режим КТО в Москве и Подмосковье

Мужество и самопожертвование павших в ходе попытки военного мятежа героев-летчиков уберегли Россию от ужасных последствий. Об этом во время обращения к россиянам сказал президент РФ Владимир Путин.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб. Которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своем народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что патриотами России также является подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер».

«Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную — против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в своем обращении Владимир Путин заявил об утрате адекватности организаторами вооруженного мятежа.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
26 июн
Белый дом оценил контакты с Россией в выходные
26 июн
Путин: организаторы вооруженного мятежа утратили адекватность
26 июн
Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»
26 июн
«Выбор воинов»: Путин пообещал сдержать слово, данное ЧВК «Вагнер»
26 июн
Ситуация с ЧВК «Вагнер» с самого начала находилась под пристальным вниманием Путина
26 июн
Путин: попыткой мятежа враги пытались взять реванш за неудачи контрнаступления ВСУ
26 июн
Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм
26 июн
Лавров: Макрон увидел шанс стратегического поражения РФ в ситуации с мятежом
26 июн
Лавров рассказал о сигналах США по поводу непричастности к попытке мятежа в РФ
26 июн
Лавров раскрыл подробности переговоров с зарубежными лидерами по ситуации с мятежом в РФ
+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

0:13
«Вопиющий акт»: Захарова высказалась о планах Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры
0:00
Анфиса Чехова призналась, что до сих пор целует в губы сына: «Не вижу ничего плохого»
23:46
Fox News нашел замену уволенному ведущему Такеру Карлсону
23:33
Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали после драки
23:24
Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились после устранения дефекта на ВПП
23:11
Путин: мужество погибших героев-летчиков уберегло Россию от ужасных последствий

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Путин выступил с обращением к россиянам — видео
Таиланд, Бали, Мальдивы: какое направления для летнего отдыха выбрать
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео