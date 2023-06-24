Банки в России снизили курсы обмена валют

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 118 0

Российские банки снизили курсы обмена валют после резкого повышения утром

Банки в России снизили курсы обмена валют

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
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Утром 24 июня стоимость американского доллара и евро в ряде банков резко подскочила. Предположительно, на фоне происходящего в стране.

Российские банки снизили обменные курсы доллара и евро после повышения утром. Об этом свидетельствуют данные анализа.

Так, согласно информации с банковских сайтов, в Альфа-банке доллар продается по 88 рублей, а покупается за 81 рубль; евро продается по 96,6 рубля, а покупается по 90 рублей.

В Райффайзенбанке купить американскую валюту можно по 91,2 рубля, продать — по 78,3 рубля. Евро покупается по 97,1 рубля, продается — по 87,7 рубля. Стоимость доллара в ВТБ составляет 89,9 рубля, а продать его можно по 80,5 рубля.

Утром 24 июня стоимость американского доллара в приложениях ряда банков выросла до 89-91 рубля, а в некоторых — до 96 рублей. Продать доллар можно было по 80-82 рубля. Стоимость евро подскочила до 100 рублей и выше.

В СМИ ранее появилась информация о росте курса на фоне ситуации в России. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков при этом не рекомендовал россиянам снимать наличные деньги в больших объемах. Он посоветовал для «спокойствия» можно иметь при себе небольшую сумму наличных, так как интернет перегружен сообщениями и новостями, что может вызывать кратковременные проблемы с чтением карт.

По мнению эксперта, в рабочий день курс, скорее всего, скорректируется вниз, поэтому сейчас бежать и покупать доллары и евро по завышенному курсу — не самый правильный вариант.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что сейчас как никогда раньше важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские отели не будут аннулировать брони туристов, которые не успеют вовремя приехать из-за событий в стране.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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