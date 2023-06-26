Режим контртеррористической операции сняли в Воронежской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

Решение принято ФСБ.

Режим контртеррористической операции сняли в Воронежской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Режим КТО в Москве и Подмосковье

Режим контртеррористической операции (КТО) сняли в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-служье регионального УФСБ.

Прежде все ограниченные, введенные в связи с режимом КТО, были отменены в Москве и Подмосковье.

Власти Москвы, Московской области и ряда других регионов ввели ограничения после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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