Работодатели в Москве сами определят режим труда 26 июня

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

Мэр столицы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем. Это решение остается в силе.

Работодатели в Москве сами определят режим труда 26 июня

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье

Московские работодатели сами определят режим труда работников в объявленный нерабочим днем понедельник, 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.

«Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Уточняется, что режим труда работодатели определят с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений.

Накануне Собянин объявил 26 июня нерабочим днем из-за сложной обстановки, связанной с введением контртеррористического режима (КТО) в Москве и Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Центробанка, торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, пройдут в обычном режиме, все финансовые организации будут выполнять свои ключевые функции.

Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье
24 июн
НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях
24 июн
Банки в России снизили курсы обмена валют
24 июн
Лукашенко обсудил с Путиным результаты переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным
24 июн
Бойцы ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону
24 июн
Отели не будут аннулировать брони туристов, которые не успеют вовремя приехать
24 июн
Что нужно знать о режимах КТО в регионах России
24 июн
Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
24 июн
Родион Газманов: Нельзя, чтобы в штабах НАТО и Украины открывали шампанское
24 июн
Собянин предупредил о возможном перекрытии отдельных дорог в Москве
24 июн
В Минпросвещения создан Оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:46
Работодатели в Москве сами определят режим труда 26 июня
20:35
«Может привести к снижению выносливости»: какие правила нельзя нарушать перед тренировкой
20:25
В Екатеринбурге госпитализированы 36 курсантов с отравлением
20:12
Друг и любимая погибли на его глазах: что известно о жертвах крушения Як-52 в Подмосковье
19:55
«Битва» при «Трех тузах»: контрразведчики СБУ избили генерала в Ужгороде
19:21
«Вот мы доросли» — Роза Сябитова похвасталась достижениями внучки

Сейчас читают

«Он сумасшедший»: будет ли модно иметь короткий нос, как у Майкла Джексона
Умер португальский актер Луиш Алелуйя
«Соединить две реальности»: как помочь себe вернуться к работе после отдыха
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео