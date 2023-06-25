Работодатели в Москве сами определят режим труда 26 июня

Мэр столицы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем. Это решение остается в силе.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
Московские работодатели сами определят режим труда работников в объявленный нерабочим днем понедельник, 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.
«Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни», — цитирует ТАСС пресс-службу.
Уточняется, что режим труда работодатели определят с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений.
Накануне Собянин объявил 26 июня нерабочим днем из-за сложной обстановки, связанной с введением контртеррористического режима (КТО) в Москве и Подмосковье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Центробанка, торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, пройдут в обычном режиме, все финансовые организации будут выполнять свои ключевые функции.
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