Жителей Северной Осетии призвали не подчиняться приказам Пригожина

С такой просьбой к землякам обратились местные власти.
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Жителей Северной Осетии, несущих службу в рядах ЧВК «Вагнер», призвали не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил глава региона Сергей Меняйло.
«Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну — а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами — предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас россиянам как никогда важно сплотиться и не поддаваться ни на какие провокации. С таким призывом выступил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
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