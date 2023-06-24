Кардиолог Шахнович: инфаркта на даче поможет избежать отказ от нагрузок

|
Алексей Панков
Алексей Панков 100 0

Специалист дал полезные советы, как не допустить проблем с сердцем.

Кардиолог Шахнович: инфаркта на даче поможет избежать отказ от нагрузок

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

Как не допустить развития инфаркта и не допустить его на даче? Об этом aif.ru рассказал кардиолог Роман Шахнович.

По его словам, на природе инсульты и инфаркты происходят не чаще, чем в городе. Однако есть несколько особенностей, которые стоит учитывать пожилым людям, предпочитающим жить на даче. В качестве примера причин развития заболевания врач привел интенсивную физическую нагрузку.

Также негативно влияет длительное пребывание на солнце и недостаточное потребление жидкости. Не стоит после рабочего дня нырять в водоем или обливаться холодной водой. Резкие перепады температуры вызывают спазм сосудов, питающих мозг и сердце.

Многие пожилые люди забывают прописанные лекарства или нерегулярно пополняют аптечку. Также Шахнович советует перед поездкой на дачу проверить доступность медицинской помощи и выяснить время приезда скорой.

Не стоит заниматься делами при повышении или снижении артериального давления, возникновении одышки или боли в груди при физической нагрузке и в покое. Если симптомы не уходят после отдыха, стоит вызвать скорую помощь.

Какие действия нужно предпринять при подозрении на инфаркт?

  1. Вызвать скорую помощь и обратиться за помощью к родственникам или прохожим;
  2. Принять положение сидя или лежа с приподнятой головой, а также обеспечить приток кислорода;
  3. Измерить артериальное давление и принять необходимые препараты;
  4. Не везти человека с подозрением на инфаркт в больницу на личном транспорте, так как могут возникнуть осложнения;
  5. При интенсивной боли в груди — положить под язык 1 таблетку нитроглицерина или принять 1 дозу нитро-спрея.

Как избежать инфаркта и инсульта на даче?

  1. Потреблять достаточное количество жидкости;
  2. Контролируйте артериальное давление;
  3. Избегайте физических нагрузок;
  4. Делайте перерывы каждые
  5. Избегайте чрезмерных физических нагрузок, поднятия тяжестей;
  6. Старайтесь делать перерывы после каждых 30 минут работы;
  7. Избегайте перегрева и резкого перепада температур.

«Выход из стресса»: почему Стаса Пьеху настигли проблемы с сердцем

Ранее 5-tv.ru сообщал, из-за чего может внезапно остановиться сердце.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
Политолог Асафов: Сейчас необходимо поддержать президента и армию
12:37
В Совете Федерации выразили полную поддержку президенту РФ
12:36
Пользователи TikTok показали на видео, как мог выглядеть взрыв на батискафе «Титан»
12:25
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
12:18
Кардиолог Шахнович: инфаркта на даче поможет избежать отказ от нагрузок
12:11
Глава Чечни Кадыров призвал подавить военный мятеж

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео