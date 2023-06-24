Кардиолог Шахнович: инфаркта на даче поможет избежать отказ от нагрузок

Специалист дал полезные советы, как не допустить проблем с сердцем.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Как не допустить развития инфаркта и не допустить его на даче? Об этом aif.ru рассказал кардиолог Роман Шахнович.
По его словам, на природе инсульты и инфаркты происходят не чаще, чем в городе. Однако есть несколько особенностей, которые стоит учитывать пожилым людям, предпочитающим жить на даче. В качестве примера причин развития заболевания врач привел интенсивную физическую нагрузку.
Также негативно влияет длительное пребывание на солнце и недостаточное потребление жидкости. Не стоит после рабочего дня нырять в водоем или обливаться холодной водой. Резкие перепады температуры вызывают спазм сосудов, питающих мозг и сердце.
Многие пожилые люди забывают прописанные лекарства или нерегулярно пополняют аптечку. Также Шахнович советует перед поездкой на дачу проверить доступность медицинской помощи и выяснить время приезда скорой.
Не стоит заниматься делами при повышении или снижении артериального давления, возникновении одышки или боли в груди при физической нагрузке и в покое. Если симптомы не уходят после отдыха, стоит вызвать скорую помощь.
Какие действия нужно предпринять при подозрении на инфаркт?
- Вызвать скорую помощь и обратиться за помощью к родственникам или прохожим;
- Принять положение сидя или лежа с приподнятой головой, а также обеспечить приток кислорода;
- Измерить артериальное давление и принять необходимые препараты;
- Не везти человека с подозрением на инфаркт в больницу на личном транспорте, так как могут возникнуть осложнения;
- При интенсивной боли в груди — положить под язык 1 таблетку нитроглицерина или принять 1 дозу нитро-спрея.
Как избежать инфаркта и инсульта на даче?
- Потреблять достаточное количество жидкости;
- Контролируйте артериальное давление;
- Избегайте физических нагрузок;
- Делайте перерывы каждые
- Избегайте чрезмерных физических нагрузок, поднятия тяжестей;
- Старайтесь делать перерывы после каждых 30 минут работы;
- Избегайте перегрева и резкого перепада температур.
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