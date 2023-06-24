Кардиолог Шахнович: инфаркта на даче поможет избежать отказ от нагрузок

Как не допустить развития инфаркта и не допустить его на даче? Об этом aif.ru рассказал кардиолог Роман Шахнович.

По его словам, на природе инсульты и инфаркты происходят не чаще, чем в городе. Однако есть несколько особенностей, которые стоит учитывать пожилым людям, предпочитающим жить на даче. В качестве примера причин развития заболевания врач привел интенсивную физическую нагрузку.

Также негативно влияет длительное пребывание на солнце и недостаточное потребление жидкости. Не стоит после рабочего дня нырять в водоем или обливаться холодной водой. Резкие перепады температуры вызывают спазм сосудов, питающих мозг и сердце.

Многие пожилые люди забывают прописанные лекарства или нерегулярно пополняют аптечку. Также Шахнович советует перед поездкой на дачу проверить доступность медицинской помощи и выяснить время приезда скорой.

Не стоит заниматься делами при повышении или снижении артериального давления, возникновении одышки или боли в груди при физической нагрузке и в покое. Если симптомы не уходят после отдыха, стоит вызвать скорую помощь.

Какие действия нужно предпринять при подозрении на инфаркт?

Вызвать скорую помощь и обратиться за помощью к родственникам или прохожим; Принять положение сидя или лежа с приподнятой головой, а также обеспечить приток кислорода; Измерить артериальное давление и принять необходимые препараты; Не везти человека с подозрением на инфаркт в больницу на личном транспорте, так как могут возникнуть осложнения; При интенсивной боли в груди — положить под язык 1 таблетку нитроглицерина или принять 1 дозу нитро-спрея.

Как избежать инфаркта и инсульта на даче?

Потреблять достаточное количество жидкости; Контролируйте артериальное давление; Избегайте физических нагрузок; Делайте перерывы каждые Избегайте чрезмерных физических нагрузок, поднятия тяжестей; Старайтесь делать перерывы после каждых 30 минут работы; Избегайте перегрева и резкого перепада температур.

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