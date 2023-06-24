На Симферопольском шоссе перекрыли мост через реку Оку

Местных жителей просят воздержаться от поездок.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости Крым
Мост через реку Оку был перекрыт на Симферопольском шоссе в районе подмосковного города Серпухова. Об этом сообщает Минтранс.
Также в ведомстве призвали местных жителей воздержаться от поездок.
«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым“», — говорится в сообщении.
Данные меры вводятся в рамках введенного в регионе режима контртеррористической операции (КТО) из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с отменой всех массовых мероприятий в Москве, введением режима КТО, Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен.
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