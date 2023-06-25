Повара не рекомендуют: почему нельзя разбивать яйца ножом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 78 0

Яйца не рекомендуется разбивать ножом из-за риска повреждения целостности желтка

Повара не рекомендуют: почему нельзя разбивать яйца ножом

Фото: www.globallookpress.com / Marina Horvat

Профессионалы в сфере кулинарии не советуют прибегать к такому способу. Но почему?

Российские домохозяйки часто задаются вопросом, как правильно разбивать яйца. Многие ошибочно используют старый добрый метод с ножом, но профессиональные повара делают это иначе, отмечает TuT.News.ru.

Почему не стоит разбивать яйца ножом?

Такой прием добавляет хозяйкам лишних хлопот. При ударе ножа скорлупа часто дробится, а затем ее частицы попадают в пищу. Чтобы ее извлечь понадобиться довольно много времени.

Также при использовании такого метода повреждается целостность желтка. В результате он просто растечется по тарелке или сковороде.

Еще один минус — есть вероятность пораниться. А ходить с забинтованной рукой вряд ли кто-то захочет.

Почему не стоит разбивать яйцо о край посуды?

Этот метод тоже является популярным среди домохозяек. Если хоть чуть-чуть ошибиться с расчетами, то скорлупа может треснуть, а все содержимое окажется на столе.

Тем более не надо использовать для этого сковородку, которая стоит на раскаленной плите. В этом случае желток и белок могут выпасть и поджариться прямо на нагретой комфорке.

Как правильно разбивать яйца — метод профессиональных поваров

Эксперты рекомендуют разбивать яйца о поверхность стола. При несильном ударе происходит равномерное воздействие на боковую стенку скорлупы. Лучше всего наносить удар в месте, где находится так называемый «носик» яйца, поскольку там скорлупа тоньше.

После этого останется всего лишь расщепить лопнувшею скорлупу и вылить содержимое на сковородку или в емкость, чтобы продолжить приготовление блюда.

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