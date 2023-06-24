Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 161 0

Нарушение влечет за собой административную ответственность.

Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Фото: Ведомости / ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАп) для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Об этом говорится в новом документе.

В частности, для них устанавливается административная ответственность за незаконное использование информационных систем и/или программ для обмена электронными сообщениями.

«Это влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Госслужащим и сотрудникам финорганизаций не запрещается личная коммуникация. Обсуждение рабочих моментов в личных чатах также не будет являться основанием для назначения наказания.

До этого стало известно, что данный закон приняла Госдума. Тогда депутат ГД Антон Горелкин, который выступил одним из инициаторов законопроекта, сообщил, что давно исключил использование WhatsApp* и Telegram для передачи любых сообщений. Он нашел им альтернативу — российский VK Мессенджер.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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