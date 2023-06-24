Пациентке гинекологического отделения в Новосибирске вызвали психбригаду

Конфликт между главврачом и пациенткой произошел в новосибирском Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции. Решить возникший спор самостоятельно у сторон не получилось, и тогда медик решила прибегнуть к помощи охраны и психбригады, передает сайт ngs.ru.

Психиатрическая бригада потребовалась врачу после отказа женщины ответить на обычные, как ей казалось, для кабинета гинеколога вопросы. По словам пациентки, у нее поинтересовались когда она начала половую жизнь — в браке или вне него.

Потерпевшая отметила, что врач была с ней грубой и задавала лишние вопросы. По словам 40-летней женщины, ее оскорбило вмешательство в ее линую жизнь. Более того, она уверена, что в ее случае данная информация вообще не нужна — у женщины подозрение на хроническую спаечную болезнь.

Завершилась вся история и вовсе угрозами, добавила она. Главврач угрожала ей полицией и пообещала вызвать психбригаду.

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