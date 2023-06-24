Пациентке гинекологического отделения в Новосибирске вызвали психбригаду

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 504 0

Тревожную кнопку нажала главврач больницы. Что произошло в медицинском учреждении?

Пациентке гинекологического отделения в Новосибирске вызвали психбригаду

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Читайте нас в: Дзен Новости

Конфликт между главврачом и пациенткой произошел в новосибирском Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции. Решить возникший спор самостоятельно у сторон не получилось, и тогда медик решила прибегнуть к помощи охраны и психбригады, передает сайт ngs.ru.

Психиатрическая бригада потребовалась врачу после отказа женщины ответить на обычные, как ей казалось, для кабинета гинеколога вопросы. По словам пациентки, у нее поинтересовались когда она начала половую жизнь — в браке или вне него.

Потерпевшая отметила, что врач была с ней грубой и задавала лишние вопросы. По словам 40-летней женщины, ее оскорбило вмешательство в ее линую жизнь. Более того, она уверена, что в ее случае данная информация вообще не нужна — у женщины подозрение на хроническую спаечную болезнь.

Завершилась вся история и вовсе угрозами, добавила она. Главврач угрожала ей полицией и пообещала вызвать психбригаду.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсионер из Прованса тайно накачивал жену успокоительными, чтобы ее насиловали другие.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2023»
21:43
Россия сохранит контроль над размещенным в Белоруссии ядерным оружием
21:37
Банки в России снизили курсы обмена валют
21:32
Орловский губернатор Клычков сообщил об открытых въездах и выездах из региона
21:29
Лукашенко обсудил с Путиным результаты переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным
21:26
«Бейся там, где стоишь»: Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты страны

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Государственная измена: что известно о мятеже ЧВК «Вагнер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео