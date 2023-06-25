Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

«В результате пожара уничтожен огнем резервуар пяти тысяч кубических метров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 00:40 по московскому времени. Всего к ликвидации пожара привлекалось 97 человек, 31 единица техники», — сообщили в ведомстве.

О пожаре стало известно накануне. Возгорание произошло на нефтебазе на улице Димитрова. Оно возникло в результате разгерметизации резервуара с авиационным топливом емкостью пять тонн.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, возгорание не вызовет дефицит топлива и призвал граждан не создавать ажиотаж на заправках.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры тушения пожара в Воронеже на нефтебазе.