Пожарный поезд прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Воронеже
Пожар возник из-за разгерметизации пятитонного резервуара с авиатопливом.
Фото, видео: Суконникова Виктория / ТАСС; МЧС РФ; 5-tv.ru
Пожарный поезд прибыл для ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор также призвал воронежских автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках, и заверил, что запасов топлива в области достаточно.
Ранее Гусев сообщил, что на нефтебазе по улице Димитрова в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом емкостью пять тонн. К тушению возникшего возгорания привлекли более 100 пожарных и 30 единиц техники.
В Воронежской области наряду с Москвой и Подмосковьем ввели режим контртеррористической операции (КТО) после того, как накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям компании.
Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожары охватили тайгу в Алтайском крае.
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