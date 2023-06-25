Торги на Мосбирже в объявленное выходным днем 26 июня пройдут в обычном режиме

Все финансовые организации в понедельник будут выполнять свои ключевые функции.

Торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, пройдут в обычном режиме. Об этом сообщается на сайтах Банка России и Мосбиржи.

«Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты», — говорится в сообщении.

Центробанк уточняет, что все финансовые организации 26 июня будут выполнять свои ключевые функции. Необходимых для работы сотрудников руководство организаций определит самостоятельно.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня выходным днем в связи с введением в столице режима контртеррористической операции (КТО) из-за вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские банки в течение дня 24 июня резко подняли, а затем снизили обменные курсы доллара и евро. Скачки были связаны с напряженной ситуацией в стране. В связи с этим в Ассоциации банков России не рекомендовали россиянам снимать наличные деньги в больших объемах, а также спешить с обменом рублей на доллары и евро, и посоветовали дождаться окончания выходных.