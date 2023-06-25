Умер португальский актер Луиш Алелуйя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 5 980 0

Артист снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, а также прославился как сценарист и драматург.

Умер португальский актер Луиш Алелуйя

Фото: фото из открытых источников

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Португальский актер Луиш Алелуйя умер в возрасте 63 лет в Монте-Абраане. Трагическую новость сообщил в соцсети актер и комик Герман Хосе. С его слов, Алелуйя ушел из жизни 23 июня. Причина смерти не уточняется.

Луиш Филипе Алелуйя да Коста (полное имя артиста) известен как актер театра, кино и ТВ, сценарист, драматург и актер рекламы. Участвовал более чем в 70 кино и сериалах: «Дуарте и компания», «Евронико», «Нико Д’Обра», «В мире ангелов», «Убирайся из моей жизни», «Жена министра», «Процесс Тавораса», «Дочь моря», «Площадь Алегрия», «Добро пожаловать в Бейрайс», «Счастливый переворот», «Боссы снаружи», «Закат», «Счастливый дом», «Один дома» (португальский ремейк американского ситкома «Странная парочка») и других.

Луиш Алелуйя родился 23 февраля 1960 года в портовом городе Сетубале недалеко от Лиссабона. На сцене дебютировал в десятилетнем возрасте, а в 17 лет присоединился к любительской театральной труппе Presença и начал сотрудничать с другими театрами. Известность Алелуйя приобрел в составе сценической группы Escola Comercial de Setúbal, где помимо актерского таланта проявил способности драматурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из фильма «Апокалипсис сегодня» Фредерика Форреста.

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