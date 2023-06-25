«C акулами и скатами»: Нюша и ее мама поплавала вместе с морскими хищниками

Певица устроила для самого близкого человека необычный сюрприз.

Певица Нюша с семьей сейчас отдыхает в Дубае. Она решила устроить необычный сюрприз для своей мамы. Она поделилась видео в истории своего личного блога в котором она плавает между акул и скатов в специальном аквариуме.

«Мама несколько лет назад получила сертификат дайвера, опустившись на глубину 20 метров. И когда в прошлый раз мы были в отеле „Атлантис“, увидели, как по дну аквариума путешествуют гости, она очень захотела попробовать также поплавать с акулами и скатами», — написала певица.

Она запомнила, что ее маму увлекло такое времяпровождение и поэтому решила организовать для нее сюрприз. Но Нюша не захотела оставлять родственницу одну и поэтому погрузилась в аквариум вместе с ней. Артистка отметила, что это ее первый опыт в дайвинге, но она все равно согласилась на такой эксперимент. В итоге все прошло идеально. Мама и дочь остались полностью довольны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша рассказала о планах кардинально сменить имидж.

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