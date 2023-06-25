«Битва» при «Трех тузах»: контрразведчики СБУ избили генерала в Ужгороде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 82 0

«Страна.ua»: в Ужгороде контрразведчики избили генерала СБУ Микулина за замечание

«Битва» при «Трех тузах»: контрразведчики СБУ избили генерала в Ужгороде

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Тема:
Украинский кризис

Поводом для расправы послужила просьба вести себя тише в общественном месте.

Глава отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин и его подчиненные избили генерала, бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина в Ужгороде. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что инцидент произошел 23 июня в ресторане «Три туза», где Панарин и его сотрудники отдыхали и при этом громко себя вели. В это же время у Микулина в ресторане проходила встреча с помощником депутата Верховной рады Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации.

После того как генерал сделал компании контрразведчиков замечание за шумное поведение, те не разбираясь в ситуации, набросились на него и избили. На этом сотрудники СБУ не остановились. Источник издания утверждает, что они вывезли Микулина в лес, где еще раз избили, выбив ему зубы, и отобрали смартфон.

Сейчас контрразведчики задержаны и помещены в СИЗО. По факту избиения генерала возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На днях сообщалось, что в Чехии 40-летний пьяный украинец избил ногами женщину и ее друга за то, что они отказались поделиться сигаретой. Задержавшим его правоохранителям буйный гражданин Незалежной заявил, что он — «герой из Мариуполя и по колено в крови там ходил». Тест на алкоголь показал, что «герой» перед очередными «подвигами» осушил примерно полторы бутылки водки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Рынгач Черновицкой области раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Тема:
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