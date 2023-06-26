«Сердце разрывается»: блогер Шальнова сообщила о гибели двухлетней дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Блогер Арина Шальнова сообщила о гибели двухлетней дочери

«Сердце разрывается»: блогер Шальнова сообщила о гибели двухлетней дочери

Фото: Instagram* / _shlnv_

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Трагедия произошла еще в конце мая, но признаться интернет-звезда решилась лишь сейчас.

В жизни блогера Арины Шальновой произошла страшная трагедия — погибла двухлетняя дочка Эмили после падения с пятого этажа. Об этом она рассказала поклонникам в социальной сети.

Трагедия произошла еще в конце мая. Но рассказать об этом интернет-знаменитость смогла лишь сейчас. Девочка упала на маленькую яблоню, что росла рядом с домом. Это смягчило падение, но травмы оказались слишком тяжелыми.

«У нее перелом лобной кости двух теменных зон, черепно-мозговая травма и вследствие чего отек мозга», — сообщила Шальнова.

В смерти девочки Шальнова винит только себя. Фото: Instagram* / _shlnv_

Состояние девочки с каждым днем лишь ухудшалось, несмотря на все усилия врачей. 10 июня, в день своего рождения, сердце малышки перестало биться.

«Я не верю до сих пор, не могу представить, что больше никогда ее не увижу, не потанцую с ней, не обниму, не поцелую. Теперь я не живу, а существую. Я безмерно люблю тебя, и ты это знаешь, ведь я всегда говорила тебе и всем другим, любви сильнее никогда не испытывала. Сердце разрывается», — призналась блогер.

Шальнова рассказала, что хоть и родственники говорят ей, что это несчастный случай, но она все равно винит в трагедии себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Асель Аскар отметила первый день рождения умершего сына.

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