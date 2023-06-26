От актрисы до мошенницы: чем прославилась отмечающая 75-летие Дрожжина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Осужденная за мошенничество Наталья Дрожжина отмечает 75-летие

От актрисы до мошенницы: чем прославилась отмечающая 75-летие Дрожжина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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За последние годы артистка свою репутацию она изрядно подпортила. Но с чего она начинала свой путь?

Актрисе Наталье Дрожжиной, получившей четыре года условно за мошенничество по делу о наследстве покойного коллеги Алексея Баталова, исполнилось сегодня 75 лет. Наверняка, раньше знаменитость и в самом кошмарном сне не могла себе представить, что именно так она встретит один из своих юбилеев.

В юности она мечтала о большом успехе в кино, но к своим годам большой фильмографией похвастаться не может. Как пишет издание dni.ru, артистке доставались преимущественно небольшие роли. Некоторые запомнили Дрожжину по эпизодам в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Ищу человека», «Интердевочка». После она начала преподавать в университете, а также стала учредителем фонда «Помощь забытым актерам».

Издание отмечает, что Дрожжину с мужем Михаилом Цивиным часто замечали на похоронах знаменитых людей. Возможно, там они пытались обзавестись нужными связями. Неизвестно, удалось ли им это сделать, но славу и известность Дрожжина все же получила…

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Около трех лет назад в отношении нее и мужа возбудили уголовное дело. После смерти Баталова они, по версии следствия, незаконно приватизировали недвижимость актера, втерлись в доверие к жене и дочери актера, а потом незаконным путем завладели его наследством — несколькими квартирами и 16 миллионами рублей.

В итоге после череды разбирательств родственники Баталова смогли добиться справедливости. Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно, а ее мужа — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем недовольна дочка актера Алексея Баталова Мария после вынесения приговора Наталие Дрожжиной.

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