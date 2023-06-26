Завораживающее зрелище: «Вальс яхт» прошел в Иркутске в честь Дня молодежи
«Вальс яхт» прошел в Иркутске в честь Дня молодежи
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Olga MALTSEVA; 5-tv.ru
За этим событием наблюдали десятки тысяч горожан.
В честь Дня молодежи и выпускников местных школ в Иркутске прошел фестиваль парусного спорта. Самым красочным моментом праздника стал «Вальс яхт».
Свыше десятка судов прошли по реке Ангара под музыку на фоне яркого заката — они кружили по воде, словно в танце. Свои паруса яхтсмены подсветили огнями, и на фоне заходящего солнца они стали отливать алым цветом. На берегах за этим завораживающим зрелищем наблюдали десятки тысяч горожан.
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