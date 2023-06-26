В ЮНЕСКО прокомментировали информацию о вывозе икон и мощей из Киево-Печерской лавры

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 54 0

В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе икон из мощей из Киево-Печерской лавры

В ЮНЕСКО прокомментировали информацию о вывозе икон и мощей из Киево-Печерской лавры

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Между тем в Минкульте Украины заявили, что ни одна сакральная ценность не покинет территорию страны.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил ТАСС представитель организации Томас Маллар.

Между тем в украинском Минкульте также заявили, что «ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины».

Прежде в СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщили, что христианские ценности, в том числе иконы и мощи, вывезут из Киево-Печерской лавры в Европу. К такому соглашению пришли Киев и ЮНЕСКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры.

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В ЮНЕСКО прокомментировали информацию о вывозе икон и мощей из Киево-Печерской лавры

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