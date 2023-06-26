Лейгода назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 138 0

Инициатива носит скандальный характер, отметил он.

Лейгода назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Информация о планах вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры в Европу носит скандальный характер. Происходящее необходимо проверить, считает председатель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Ценности Лавры — это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом. Призываю дать верующим Украинской православной церкви возможность убедиться в сохранности святынь», — добавил Лейгода.

В своей публикации в Telegram он напомнил о похожей ситуации — разграблениях музейных ценностей в 2003 году в Багдаде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что христианские ценности, в том числе иконы и мощи, вывезут из Киево-Печерской лавры в Европу. К такому соглашению пришли Киев и ЮНЕСКО.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
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