Лейгода назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры
Инициатива носит скандальный характер, отметил он.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin
Информация о планах вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры в Европу носит скандальный характер. Происходящее необходимо проверить, считает председатель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Ценности Лавры — это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом. Призываю дать верующим Украинской православной церкви возможность убедиться в сохранности святынь», — добавил Лейгода.
В своей публикации в Telegram он напомнил о похожей ситуации — разграблениях музейных ценностей в 2003 году в Багдаде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что христианские ценности, в том числе иконы и мощи, вывезут из Киево-Печерской лавры в Европу. К такому соглашению пришли Киев и ЮНЕСКО.
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