«Обычный женский конфликт»: Волочковой рекомендуют забрать заявление на соседку
Бизнесмен Кудрявцев порекомендовал Волочковой прекратить разбирательства с соседкой
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Эксперт по элитной недвижимости сказал, что бытовые конфликты — это не тот способ, с помощью которого балерине надо поддерживать свою популярность.
Балерина Анастасия Волочкова подала заявление в полицию на свою соседку. Ранее женщина рассказала общественности, что артистка может справлять малую нужду под елочкой. Волочкова не смогла простить такой дерзости и написала заявление по статье «Нарушение неприкосновенности частой жизни». Но есть люди, которые считают, что это уже перебор.
О судебном процессе с Волочковой высказался бизнесмен и эксперт по элитной недвижимости Дмитрий Кудрявцев. Он считает, что балерина не должна была выносить ссору на публику. Он рассказал изданию dni.ru о том, что эта ситуация должна была оставаться сугубо внутренней.
«Это обычный женский конфликт двух достаточно странных дам с достаточно странными действиями. Конфликтуйте между собой», — заявил бизнесмен.
Зачем балерине начинать разбирательства с помощью правоохранителей, эксперт по элитной недвижимости не понял. Он рекомендует Волочковой перестать чудить и отозвать свое заявление. Данная ссора, по мнению профильного специалиста, должна оставаться только между двумя сторонами и не привлекать третьих лиц.
Эксперт по элитной недвижимости подчеркнул, что балерине стоит поддерживать популярность с помощью своего творчества, а не раздувать гадкий скандал. Также он пожелал двум женщинам прийти в себя и закончить публичный конфликт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова высказалась о своей популярности и призналась, что действительно может пописать под елочкой.
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