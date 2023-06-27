Американский миллиардер разбился на гоночной трассе в США

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 154 0

Миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе в США

Американский миллиардер разбился на гоночной трассе в США

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Жизнь бизнесмена оборвалась на 71-м году жизни.

Американский миллиардер Джеймс Краун погиб в возрасте 70 лет в результате аварии на гоночной трассе в штате Колорадо. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Трагедия, как уточняется, произошла 26 июня. Предприниматель не справился с управлением, врезавшись в ограждение при повороте.

Краун родился в 1953 году. Он владел семейной инвестиционной компанией, был женат и имел четверо детей. При жизни он обещал использовать свой капитал и влияние для борьбы с преступностью в родном городе Чикаго. Бизнесмен возглавлял городской гражданский комитет Коммерческого клуба Чикаго.

Как сообщал 5-tv.ru, до этого трагедия, случившаяся с батискафом «Титан», унесла жизнь известного британского миллиардера — бизнесмена, космического туриста, трижды рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Хэмиша Хардинга. Он был в числе пяти членов экипажа, потерпевшего крушение подводного судна.

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Незадолго до произошедшего мужчина сообщил в соцсети, что присоединился к экспедиции на затонувшее судно «Титаник» в качестве «специалиста по заданиям на подлодке».

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