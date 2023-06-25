Друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения

Друг погибшего на затонувшем батискафе миллиардера и исследователя Хэмиша Хардинга — американский предприниматель Виктор Весково — заявил, что призывал товарища не погружаться к «Титанику».

«Я поговорил с Хэмишем об этом и сказал ему, что он не должен садиться в этот чертов подводный аппарат. Это был лишь вопрос времени, когда они (компания OceanGate. — Прим. ред.) убили бы кого-то», — сказал Весково в интервью The Sunday Times.

Бизнесмен отметил, что Хардинг очень сильно хотел погрузиться к «Титанику», а вариант с батискафом «Титан» был единственной возможностью для этого. Поэтому исследователь пренебрег соображениями безопасности.

Известный британский бизнесмен, космический турист, трижды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Хэмиш Хардинг был в числе пяти членов экипажа потерпевшего крушение батискафа «Титан». Незадолго до трагедии он сообщил в соцсети, что присоединился к экспедиции на затонувшее судно в качестве «специалиста по заданиям на подлодке».

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Об исчезновении глубоководного аппарата было объявлено 19 июня. Батискаф направлялся к обломкам парохода «Титаник», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине около 3,8 тысячи метров. Менее чем через два часа после погружения судно перестало выходить на связь. В результате поисков «Титана» и его экипажа обнаружить удалось лишь обломки батискафа.

Организацией погружения занималась туристическая компания OceanGate Expedition. На ее сайте рекламируется семидневное путешествие к затонувшему пароходу стоимостью 250 тысяч долларов. Последняя запись об экспедиции на «Титаник» в Twitter-аккаунте компании датирована 16 июня.

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