Глава Крыма Аксенов: в Кировском районе повреждены железнодорожные пути

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Все ремонтные работы займут до восьми часов.

Глава Крыма Аксенов: в Кировском районе повреждены железнодорожные пути

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Кировском районе Крыма были повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы», — заявил Аксенов.

Также он добавил, что все работы ремонтных служб займут от четырех до восьми часов. Глава республики попросил всех граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

До этого в Крыму вынесли приговор местному жителю, который готовил теракт на железной дороге в Джанкойском районе. 36-летний мужчина намеревался спровоцировать большую катастрофу и получил за это большой срок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой срок получил мужчина, который планировал подрыв железной дороги.

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