Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

ФСБ РФ: жителя Нальчика задержали при выезде на Украину через Белоруссию за попытку примкнуть к ВСУ

Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Мужчину задержали во время поездки в Москву.

Жителя Нальчика задержали при выезде на Украину через Белоруссию за попытку примкнуть к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об это сообщили в ФСБ России.

По словам задержанного, он планировал уехать воевать за ВСУ и во время поездки в Москву, его задержали правоохранительные органы.

«Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мою жизнь, чтоб я вернулся к родным живым и здоровым. Еще я обращаюсь к молодежи: «Не ведитесь на провокации и не повторяйте моих ошибок», — заявил задержанный.

До этого стало известно, что двух жителей Ялты задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами, они выражали готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что житель Амурской области задержан за покупку техники и амуниции для боевиков киевского режима.

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