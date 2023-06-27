«Женственность и зрелая молодость»: как певица Алсу относится к своему возрасту

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Певице Алсу в день сороколетия заявила, что совершенно не переживает о возрасте

«Женственность и зрелая молодость»: как певица Алсу относится к своему возрасту

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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С днем рождения артистку поздравили друзья и коллеги.

Певице Алсу отпраздновала сорокалетний юбилей. Знаменитость на празднике рассказала, как относится к старению. Артистка заявила, что такая цифра ее не пугает. Напротив, ей нравится осознавать, какой огромный опыт у нее за плечами. Певица опубликовала фотографию в своем личном блоге, где улыбается и позирует с тортом.

«Нравится моя женственность и зрелая молодость… <…> Я обещаю ценить и любить каждый день. Спасибо моей семье и моим самым лучшим друзьям на свете, вы делаете меня счастливой», — написала Алсу под опубликованной фотографией.

Фанаты певицы не смогли остаться в стороне и поздравили артистку с днем рождения в комментариях.

«Вечно молодая Алсу. Чтоб всегда было так. С днем рождения! Для нас Алсу всегда молодая», — написала одна из поклонниц артистки.

Исполнитель песни «Выпьем за любовь» Игорь Николаев тоже решил поздравить певицу с памятным днем.

«С красивой датой, с днем рождения, прекрасная Алсу! Счастья!» — написал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, каких жертв Алсу стоил отказ от фастфуда.

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«Женственность и зрелая молодость»: как певица Алсу относится к своему возрасту

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