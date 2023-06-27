«Полипообразные разрастания»: какой рак убивает больше людей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 0

Академик РАН Хатьков: рак легких лидирует в структуре смертности от онкологии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Хирург-онколог объяснил, влияет ли на заболеваемость онкологией курение вейпов.

Рак легких лидирует по смертности среди онкологических заболеваний, при этом заболеваемость им увеличивается. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной заявил хирург-онколог, академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

«Рак легкого на самом деле является ведущей причиной в структуре смертности от онкологических заболеваний. Заболеваемость раком легкого тоже растет все время», — подчеркнул он.

Хатьков добавил, что глобальных исследований влияния на заболеваемость раком легких электронных сигарет и вейпов пока нет. Однако полезным их употребление однозначно быть не может, отметил академик.

По словам Хатькова, зафиксированы отдельные случаи, когда на фоне курения вейпов у людей возникали тяжелые формы фарингита с «подозрительными полипообразными разрастаниями». Поэтому, добавил медик, влияние вейпов на здоровье человека и их способность вызывать рак легких сейчас стали темами обсуждения в медицинской среде.

«Совершенно точно можно сказать, что это какое-то инородное содержимое (пар от вэйпа — Прим. ред.), которое попадает в легкие, и оно не должно туда попадать по-хорошему. Поэтому точно совершенно это не полезно», — подчеркнул Хатьков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России совершили прорыв в оперировании раковых опухолей и доказали эффективность лапароскопии в онкологии.

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