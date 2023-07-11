«Это его потребность»: почему перенесший инсульт Носков продолжает гастролировать

Певец IVAN, выступавший вместе с Николаем Носковым, отметил, что заслуженный артист РФ обладает властным характером.

IVAN объяснил, почему Николай Носков даже после инсульта ездит по городам и выступает со своими концертами. Своими мыслями певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Это его потребность как артиста», — убежден IVAN.

28-летний певец не удивлен, что заслуженный артист РФ не может оставить сцену. Тем более, у того огромная армия поклонников, которая жаждет слушать на его концертах всем полюбившиеся хиты.

«Самый такой тонкий момент, что его на многих концертах вывозят на коляске. Он встает с палочкой и пересаживается в кресло. Потом где-то к середине концерта он сам заряжается тоже, может встать и попеть, стоя. Потом опять сесть. <…> Самый такой момент до мурашек, по крайней мере, у меня, — это когда он встает и идет прямо в зал. Спина ровная. Зал тоже весь встает. И все поражаются силе духа», — делится IVAN.

По словам певца, Николай Носков обладает властным характером, поэтому он готов идти до конца, чтобы достичь желаемого результата.

Проблемы со здоровьем у заслуженного артиста РФ начались еще весной 2017 года, когда его экстренно госпитализировали в московский госпиталь «Лапино» в крайне тяжелом состоянии, где он перенес операцию по удалению тромба, и где ему также диагностировали инсульт. В сентябре 2018 года у Николая Носкова произошел повторный ишемический инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал, что перенесший тяжелый инсульт Носков прервал концерт в Перми.